Stand: 26.07.2024 10:24 Uhr Welterbe-Stiftung will Oberharzer Wasserregal instand setzen

Die Stiftung Welterbe im Harz hat angekündigt, die Mängel an der Oberharzer Wasserwirtschaft beseitigen zu wollen. Laut Stiftungsdirektor Johannes Großewinkelmann sollen die Arbeiten 2025 beginnen. Einige Gräben - wie der Lautenthaler Kunstgraben - weisen erhebliche Schäden auf. Es sei eine riesige Aufgabe das 340 Kilometer lange Wassergraben-System zu pflegen, so Großewinkelmann. Seine Angaben zufolge sollen auch die Altstadt von Goslar und das Erzbergwerk Rammelsberg wieder instand gesetzt werden. Der Niedersächsische Heimatbund hatte den Zustand des UNESCO-Weltkulturerbes im Harz zuvor stark kritisiert. Grund wsei die mangelnde Pflege des historischen Gewässersystems, so der Vorwurf.

