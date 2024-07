Stand: 26.07.2024 10:03 Uhr Rentner aus Peine stirbt bei Bergtour vor den Augen seines Enkels

Ein 78-jähriger Mann aus Peine ist am Donnerstag bei einer anspruchsvollen Bergtour am Wilden Kaiser (Österreich) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizei Tirol war er beim Abstieg auf fast 2.000 Metern Höhe von einer 40 Grad steilen, felsdurchsetzten Grasflanke gestürzt und in einer steil eingeschnittenen Rinne liegen geblieben. Sein 17-jähriger Enkel war mit ihm unterwegs. Der 78-Jährige war vorausgelaufen und dann 50 Meter in die Tiefe gefallen. Als der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eintraf, konnte laut Polizei nur noch der Tod des Peiners festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion der Leiche an. Der Enkel und ein anderer Wanderer wurden mit einem Polizeihubschrauber zurück ins Tal gebracht.

