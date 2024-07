Stand: 26.07.2024 13:14 Uhr Illegales Autorennen auf der A7? Zwei Fahrer unter Verdacht

Zwei Autofahrer haben sich am frühen Donnerstagabend auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal offenbar ein illegales Rennen geliefert. Wie die Polizei Göttingen mitteilte, waren sie durch ihre extreme Fahrweise aufgefallen. Demnach sollen sich die beiden Fahrer gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt haben und deutlich zu schnell gefahren sein. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Göttingen entdeckte eines der Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Autobahn und kontrollierte den 23-jährigen Fahrer. Wenig später konnte die Autobahnpolizei Hildesheim seinen mutmaßlichen 22-jährigen Kontrahenten an einem Rasthof überporüfen. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Autobahnpolizei Göttingen darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer (0551) 491 65 15 melden.

