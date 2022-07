Stand: 17.07.2022 12:57 Uhr Peine: Polizei muss Streit zwischen 100 Menschen schlichten

Am Samstagabend ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Peiner Südstadt gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren nach ersten Erkenntnissen bis zu 100 Personen an den Streitigkeiten beteiligt. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde demzufolge ein 31-jähriger Mann in Gewahrsam genommen. Im Laufe der Nacht sicherte "eine Vielzahl von Polizeikräften" den Bereich. In der Folge seien diverse Platzverweise erteilt worden, so die Polizei. Eine Person sei dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen und deshalb ebenfalls in Gewahrsam genommen worden.

