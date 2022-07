Stand: 18.07.2022 13:55 Uhr Peine: Kleintransporter verunglückt auf der A2

Bei einem Unfall auf der A2 bei Peine ist am Montag der Fahrer eines Kleintransporters eingeklemmt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, konnte der Mann von Rettungskräften befreit werden. Sein Zustand soll stabil sein. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit dem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und in die Schutzplanke geprallt. Für die Bergung musste die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich bildete sich ein kilometerlanger Stau.

VIDEO: Fahrer wird bei Unfall auf A2 schwer verletzt (1 Min)

