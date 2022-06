Stand: 02.06.2022 08:11 Uhr Northeim-Hammenstedt: Mann droht mit Schusswaffe - Festnahme

Am frühen Mittwochabend ist im Northeimer Ortsteil Hammenstedt ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei meldete, zog ein 43 Jahre alter Mann eine Schusswaffe und zeigte damit auf seinen 63 Jahre alten Kontrahenten. Der 43-Jährige stand auf dem Balkon seiner Wohnung, der 63-Jährige vor dem Haus. Anschließend zog sich der mutmaßliche Täter in die Räume zurück. Es kam zu keinem weiterem Kontakt zwischen den Männern. Die Polizei aus Göttingen und Northeim zog mehrere Einsatzkräfte am Tatort zusammen. Gegen 20.30 Uhr nahmen Fahnder den Verdächtigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie eine Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition und beschlagnahmten diese. Verletzt wurde niemand.

