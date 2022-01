Stand: 07.06.2019 14:50 Uhr Nötigung von Doktorandinnen: Professor angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Professor der Georg-August-Universität Göttingen wegen zahlreicher sexueller und tätlicher Übergriffe erhoben. Der 55-jährige ehemalige Institutsleiter soll demnach in 21 Fällen Frauen genötigt und geschlagen haben. Dabei soll er möglicherweise seine Position und das Abhängigkeitsverhältnis seiner mutmaßlichen Opfer ausgenutzt haben. Die Vorwürfe gegen den Wissenschaftler waren im Herbst 2017 bekannt geworden.

Vorwurf: Doktorandin mit Stock auf den Po geschlagen

Eine Wissenschaftlerin, die in Göttingen promovieren wollte, war nach Angaben von Oberstaatsanwalt Andreas Buick besonders betroffen. Der 55-Jährige habe sie mehrfach in sein Büro bestellt, die Tür abgeschlossen und ihr vorgeworfen, etwas falsch gemacht zu haben. Dafür habe er sie bestrafen wollen. Laut Anklage habe der Professor sie aufgefordert, die Hose herunterzuziehen, damit er sie mit dem Stock schlagen könne. Bei weiteren ähnlichen Übergriffen habe der Professor gedroht, die Promotion der Doktorandin sei gefährdet, wenn er nicht Wut und Stress an ihr abbauen könne. So habe der Mann die Frau immer wieder auf den Po geschlagen und begrapscht.

Uni will Professor Beamtenstatus entziehen

Die Universität hatte den Professor nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom Dienst suspendiert und ihm Hausverbot erteilt. Mit einer Disziplinarklage will sie dem 55-Jährigen den Beamtenstatus entziehen.

