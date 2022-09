Stand: 10.09.2022 08:42 Uhr Nörten-Hardenberg: Auto überschlägt sich, Fahrerin stirbt

Bei einem Verkehrsunfall bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei war die 67-Jährige am Freitagabend auf einer Landstraße unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Bachlauf liegen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.09.2022 | 09:00 Uhr