Nach Sprengungen: Millionen Liter Wasser werden abgepumpt Stand: 08.08.2022 15:37 Uhr In Göttingen wird nach der erfolgreichen Sprengung mehrerer Bomben vor neun Tagen weiter aufgeräumt. So werden aktuell fast 80 Überseecontainer, die mit Wasser befüllt worden waren, entfernt.

Feuerwehrleute pumpen dazu die jeweils 24.000 Liter Wasser in die Leine. Eine Firma transportiert die leeren Container schließlich ab. Bis Mittwoch sollen die Arbeiten am Schützenplatz in Göttingen beendet sein.

Explosionen waren weithin zu hören

Am 30. Juli waren fünf Verdachtsstellen in der Weststadt von Kampfmittelexperten freigelegt und überprüft worden - an allen Stellen lagen Blindgänger. 10.000 Anwohnerinnen und Anwohner hatten zuvor ihre Wohnungen verlassen müssen. Die fünf Zehn-Zentner-Bomben wurden am späten Samstagabend kontrolliert gesprengt, in weiten Teilen der Stadt waren dumpfe Knallgeräusche zu hören. Drohnenbilder zeigen Wasserfontänen, die in den Abendhimmel schießen. Die Fundstellen waren nämlich mit mehreren Zehntausend Litern Wasser in Säcken abgedeckt worden. Der Bereich ringsum wurde teils von den Übersee-Containern abgeschirmt.

VIDEO: Göttingen: Blindgänger sicher gesprengt (01.08.2022) (1 Min)

Weitere Informationen Bombenentschärfung in Göttingen: Wer übernimmt die Kosten? Die Stadt sieht das Land in der Pflicht. Das will nur die Bergung zahlen. Vor- und Nacharbeiten seien Sache der Kommune. (03.08.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.08.2022 | 15:00 Uhr