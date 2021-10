Nach Morddrohung: Polizei findet radioaktive Stoffe Stand: 29.10.2021 20:08 Uhr In dem Fall um einen 43-Jährigen Braunschweiger, der gedroht haben soll seinen Vorgesetzten zu töten, hat die Polizei mehrere Objekte durchsucht. Dabei fand sie Waffen und radioaktives Material.

Nach entsprechenden Hinweisen habe man mehrere Objekte durchsucht, berichtet die Polizei in Braunschweig. Neben Waffen und waffenähnlichen Gegenständen stellten die Beamten auch verschiedene Gefahrstoffe mit einer "nicht unerheblichen Gefährlichkeit" sicher. Mittlerweile wurden Experten verschiedener Behörden hinzugezogen - sie sollen die Beweismittel bergen, sichten und analysieren. Man habe mit der Aktion Schlimmeres verhindern können, so die Polizei.

Ministerium: Keine Gefährdung der Bevölkerung

Inzwischen meldet das Niedersächsische Umweltministerium, dass es sich bei einzelnen Funden um radioaktive Stoffe und "potentiell kontaminierte Gegenstände" handele. Das hätte eine erste Auswertung von Fachleuten der Stelle Strahlenschutz des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ergeben. Die radioaktiven Stoffe seien sichergestellt und zur weiteren Untersuchung in das Strahlenschutzlabor des NLWKN in Hildesheim gebracht worden. Eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt besteht laut Ministerium nicht.

Wegen Kündigung: Mann drohte seinen Chef zu töten

Der 43-Jährige Braunschweiger, zu dem die Stoffe gehören könnten, hatte am Dienstagabend damit gedroht, seinen Vorgesetzten in einem Personalgespräch töten zu wollen. In dem Gespräch sollte es um seine Kündigung gehen. Als seine Kollegen die Drohungen mitbekamen, sollen sie die Einsatzkräfte verständigt haben. Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an und nahm ihn in Gewahrsam. Bereits dort fanden die Beamten legale Schusswaffen, Munition und diverse Chemikalien. Die Bewohner des durchsuchten Mehrfamilienhauses waren vorsorglich evakuiert worden.

