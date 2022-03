Nach Brandserie in Wolfsburg: 19-Jähriger in U-Haft Stand: 13.03.2022 13:55 Uhr Nach einer Brandserie in Wolfsburg mit zahlreichen beschädigten und zerstörten Autos ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden.

Laut Mitteilung der Polizei vom Sonntag konnten Beamte den 19-Jährigen am Samstagabend stellen. Der Festnahme seien intensive Ermittlungen und Zeugenhinweise vorausgegangen. Der junge Mann wird verdächtigt, in vier aufeinanderfolgenden Nächten Autos angezündet zu haben. Er habe sich in seiner Vernehmung geständig gezeigt, so eine Sprecherin. Zudem fand die Polizei den Angaben zufolge Beweismittel bei dem Beschuldigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige am Sonntagmittag einem Richter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Autobrände verursachen hohen Schaden

Die Brandserie hatte in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Laagberg begonnen. Ebenfalls dort gingen in der Nacht zu Sonnabend die letzten Fahrzeuge in Flammen auf. Insgesamt wurden laut Polizei 18 Fahrzeuge beschädigt. Allein in der Nacht zu Mittwoch gingen ein Wohnmobil und fünf Pkw in Flammen auf, die Schadenshöhe wurde bereits da mit 150.000 Euro angegeben.

Weitere Informationen Brandserie in Wolfsburg: Vierte Nacht in Folge brennen Autos Unbekannte haben erneut im Stadtteil Laagberg zugeschlagen. Die Polizei geht von den gleichen Tätern aus und sucht Zeugen. (12.03.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.03.2022 | 06:30 Uhr