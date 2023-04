Mutprobe bestanden: Konfirmanden seilen sich von Kirchturm ab Stand: 14.04.2023 09:57 Uhr Zwölf Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich aus etwa 15 Metern Höhe von einem Kirchturm in Braunschweig abgeseilt. Die Aktion war dazu gedacht, die Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu fördern.

Applaus bekamen die etwa 14 Jahre alten Mädchen und Jungen von der unten wartenden Gruppe, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Ausgestattet mit Gurt, Helm und Sicherheitsseil waren sie am Donnerstagabend über das Geländer an der Turmuhr der Jugendkirche gestiegen und hatten sich Stück für Stück abgeseilt. Die Jugendlichen gehören zur Konfirmandengruppe der evangelischen Gemeinde "Die Brücke" in Braunschweig. Die Jugendkirche am Prinz-Albrecht-Park wurde 2009 als Einrichtung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig in der St.-Matthäuskirche eröffnet.

Abseilaktion am Kirchturm soll Jugendliche stärken

Mit solchen Aktionen in der Konfirmandenzeit will Jugenddiakon Gottfried Labuhn die jungen Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, ihnen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermöglichen. "Ich glaube schon, dass es für diejenigen, die mit einem gewissen Respekt oben standen und sich gefragt haben, ob sie sich das trauen, im Grunde gut war, " erklärte Labuhn. Einige hätten im Nachhinein sehr deutlich gemacht, wie glücklich sie über diese Erfahrung seien. Gerne hätten sie sich erneut der Herausforderung gestellt", so der Diakon, der schon verschiedene Kletteraktionen im kirchlichen Kontext geleitet hat.

