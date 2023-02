Stand: 03.02.2023 13:22 Uhr Mutmaßlicher Steuerhinterzieher setzt sich in die Schweiz ab

Ein Prozess wegen Steuerhinterziehung vor dem Göttinger Landgericht konnte auch im dritten Anlauf nicht beginnen. Der 71-jährige Angeklagte hat sich offenbar in die Schweiz abgesetzt und lebt jetzt dort. Als Geschäftsführer eines inzwischen aufgelösten Herzberger Handelsunternehmens soll er Steuern in Höhe von rund 740.000 Euro hinterzogen haben. Da die Schweiz Angeklagte in einfachen Steuerdelikten nicht ausliefert, ist der Fortgang des Verfahrens weiter ungewiss. Die Kammer will über mögliche Zwangsmaßnahmen später entscheiden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2023 | 07:30 Uhr