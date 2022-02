Missbrauch: Täter darf nicht mehr in der Kirche tätig sein Stand: 10.02.2022 18:46 Uhr Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat einen Priester unter Auflagen in den Ruhestand versetzt. Dem 65-Jährigen werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

In den kommenden beiden Jahren dürfe der 65-Jährige weder in Gottesdiensten noch in der Seelsorge tätig sein, teilte das Bistum auf seiner Homepage mit. Danach werde eine Verlängerung des Verbots geprüft, sagte ein Bistumssprecher am Donnerstag. Der Priester, der innerhalb des Bistums lebe, dürfe auch sonst nicht in der Kirche tätig werden. Er stehe unter Beobachtung und "wäre gut beraten, sich an die Auflagen zu halten". Die Versetzung in den Ruhestand gilt seit Anfang Januar 2022.

Der Priester bittet in Brief um Entschuldigung

Der Priester war nach Angaben des Bistums im Dezember 2019 beurlaubt worden, nachdem eine Frau angegeben hatte, im Alter von 16 bis 18 Jahren durch ihn sexualisierte Gewalt erlitten zu haben. Die Taten ereigneten sich Anfang der 1980er Jahre. Das Bistum hatte den Fall daraufhin öffentlich gemacht und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim gestellt. Diese wurde nach Angaben des Bistums eingestellt, weil die Taten verjährt waren. Der Priester hatte die Taten eingeräumt und der Frau einen Entschuldigungsbrief geschrieben, hieß es. Er hat die vom Bistum an die Betroffene gezahlten 3.000 Euro sogenannte Anerkennungsleistung erstattet und die Summe auf 10.000 Euro aufgestockt.

Beurlaubter Priester bezieht weiterhin Pension

Seine Pension beziehe der Priester in voller Höhe weiter, sagte der Sprecher. Ein kirchenrechtliches Verfahren habe es bisher nicht gegeben, weil die Betroffene zu Beginn der Taten nach Kirchenrecht bereits volljährig gewesen sei. Das Schutzalter habe damals bei 16 Jahren gelegen. Erst wenn ein Priester nach einem kirchenrechtlichen Verfahren aus dem Priesterstand entlassen werde, könnten ihm die Pensionsansprüche gekürzt werden. Seit 2001 gilt bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen auch in der katholischen Kirche die Altersgrenze von 18 Jahren.

Weitere Vorwürfe im Sommer 2020

Ende August 2020 hatte eine weitere Frau Vorwürfe gegen den Priester erhoben. Auch hierbei ging es um ein "mögliches grenzverletzendes Verhalten" des Mannes, teilte die Kirche am Mittwoch mit. Im Gegensatz zu den Vorwürfen von 2019 seien die Vorwürfe von 2020 nicht an die Staatsanwaltschaft gemeldet worden, so ein Bistumssprecher. Es gehe dabei nicht um sexualisierte Gewalt und die Betroffenen seien zum Tatzeitpunkt volljährig gewesen, so die Begründung.

