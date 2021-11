Stand: 26.11.2021 14:59 Uhr Millionenspritze für Braunschweiger Kliniken

Das Land fördert zwei Braunschweiger Kliniken mit Millionenbeträgen: Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) überreichte am Donnerstag dazu Förderbescheide an das Klinikum Braunschweig über 29 Millionen Euro und an das evangelische Krankenhaus Marienstift, das zehn Millionen Euro erhält. Dort will man mit dem Geld Funktions- und Pflegebereiche neu ordnen. Das Klinikum will die Finanzspritze zur Umsetzung seines "Zwei-Standorte-Konzepts" nutzen: Der Klinikbetrieb am Standortes Holwedestraße soll dazu bis zum kommenden Jahr in die neue Zentralklinik an der Salzdahlumer Straße einziehen. Ministerin Behrens sagte, dass mit den Förderungen weiterhin eine zuverlässige medizinische Versorgung sicher gestellt werden soll - gerade während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden zusätzlichen Belastungen für die Krankenhäuser.

