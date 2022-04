Mann spendet 20.000 Euro an die Tierhilfe in Wolfsburg Stand: 12.04.2022 14:57 Uhr Ein bislang stets anonym gebliebener Spender hat bei der Tierhilfe in Wolfsburg 20.000 Euro in bar abgegeben - und zwar diesmal persönlich. Das Personal war mehr als überrascht.

Zuvor hatte der Mann die Tierhilfe, die sich vor allem um vernachlässigte und ausgesetzte Katzen kümmert, jahrelang immer wieder anonym mit Geld bedacht, ohne sich erkennen zu geben. Seine Spenden gab er regelmäßig in der Redaktion der "Wolfsburger Nachrichten" ab. Nun hat er einen Umschlag mit 20.000 Euro direkt bei der Tierhilfe vorbeigebracht. Offenbar hatte er zunächst ganz unverfänglich die Auffangstation des Vereins in Querenhorst (Landkreis Helmstedt) besucht und mit den Mitarbeitenden Kaffee getrunken, wie diese berichteten. Dann habe er plötzlich eine Tüte herausgeholt. Darin befanden sich die 20.000 Euro - und zwar in 200-Euro-Scheinen.

"Ich glaube ganz Querenhorst hat uns gehört"

"Wir haben gejubelt und sind die Luft gesprungen. Ich glaube ganz Querenhorst hat uns gehört", sagte Jennifer Bastian von der Tierhilfe im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Ihr erster Gedanke sei tiefe Dankbarkeit gewesen. Und: "Jetzt kann man erst mal wieder ein paar Rechnungen begleichen und den Tieren helfen." Aktuell kümmert sich die Tierhilfe um 54 Katzen, von denen viele erkrankt sind. Allein 26 betreut Bastian in ihrer Auffangstation. Das Geld könne nun für die Behandlung der Katzen verwendet werden, aber auch für Futter.

Eine Spur Superhelden-Identität

Etwas über sein Motiv habe der Spender in dem Gespräch auch verraten, sagt die Tierhelferin: "Er mag tatsächlich einfach gerne Tiere. Und er hilft gerne." Sie ist sicher: Der Mann habe das Herz am richtigen Fleck. Dass er auch jetzt lieber nicht namentlich genannt werden wolle, sei auch okay: "Ich finde, er hat auch eine kleine Superhelden-Identität verdient, so wie er sich verhält", so Bastian.

