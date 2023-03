"Love Scam": Frau überweist erfundenem US-Major 30.000 Euro Stand: 12.03.2023 16:04 Uhr Eine Frau aus Northeim ist offenbar Opfer eines sogenannten Love Scams geworden: Ein Mann, den sie über das Internet kennengelernt hatte, erleichterte sie um viel Geld.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie die Frau Mitte 50 den Beamten berichtete, hatte sie Ende 2022 einen Mann im Netz kennengelernt. Dieser habe vorgegeben, Major der US-Armee zu sein. Er sei in Jordanien stationiert. Dann klagte er der Frau vor, schwer krank zu sein, und bat sie um Geld für die Arztkosten - wieder und wieder. Und die Northeimerin zahlte. Über Monate kamen so etwa 30.000 Euro zusammen, die das Opfer nach und nach überwies.

Polizei warnt vor Überweisungen an neue Bekanntschaften

Ein Hinweis der deutschen Botschaft in Jordanien beendete den Betrug schließlich. Die vermeintliche neue Liebe der Frau existierte nicht - der Betrüger hatte den Major und seine Personalien frei erfunden. Die Frau entschied sich zur Anzeige bei der Polizei. Bei Geldforderungen von neuen Bekannten oder Personen, die man nur aus dem Internet kenne, solle man grundsätzlich misstrauisch sein, mahnt die Northeimer Polizei - und kein Geld auf unbekannte Konten überweisen.

VIDEO: Love Scamming: Die Liebesbetrüger aus dem Internet (26.09.2022) (4 Min)

