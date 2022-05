Stand: 09.05.2022 12:37 Uhr Literaturhaus in Göttingen eröffnet

In Göttingen ist am Wochenende das Literaturhaus eröffnet worden - mit einem Tag der offenen Tür. Besucher konnten die neuen Räume auf eigene Faust erkunden. Zudem gab es u.a. Lesungen mit Doris Dörrie, sowie einen Auftritt von Matthias Brandt. Der Verein Göttinger Literaturherbst und das Literarische Zentrum hatten die Immobilie in der Altstadt gemeinsam erworben. Hier sollen künftig Lesungen, Diskussionen und Workshops stattfinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.05.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Kinderbücher Romane Jugendbücher Lyrik Krimis