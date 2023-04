Stand: 04.04.2023 21:41 Uhr Leiferde: Autofahrer flieht vor Polizei und fährt Beamtin an

In Leiferde im Landkreis Gifhorn sind bei einer Verfolgungsfahrt ein Autofahrer und eine Polizistin verletzt worden. Laut Polizei hatten Beamte am Dienstagmittag ein Auto stoppen und den Fahrer kontrollieren wollen. Dieser fuhr jedoch mit seinem Wagen auf einen Fußweg, um zu flüchten. Dabei sei der Mann auf eine Beamtin zugefahren, die noch versucht habe, dem Auto auszuweichen, so die Polizei. Sie wurde am Fuß erfasst und verletzt. Der Mann fuhr weiter und kollidierte kurz darauf mit einem quer auf der Straße stehenden Streifenwagen. Schließlich gelang es der Polizei, das flüchtende Auto zu stoppen. Der verletzte Fahrer wurde festgenommen.

