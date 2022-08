Landkreis Northeim: Lieferung für Firma enthält 75 Kilo Koks Stand: 05.08.2022 14:26 Uhr Eine Firma aus dem Landkreis Northeim hat 75 Kilo Kokain in einer Warenlieferung vorgefunden. Mitarbeitende hatten eine Box geöffnet, in der sie statt des erwarteten Produkts die Drogen entdeckten.

Das Kokain war nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) abgepackt in 55 Blöcke. Die Firma alarmierte nach dem Fund am Mittwochabend sofort die Polizei, wie das LKA am Freitag mitteilte. Ermittler durchsuchten daraufhin in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen drei Container, die das Unternehmen zusammen mit der Kiste aus der Dominikanischen Republik geliefert bekommen hatte.

LKA: Verkaufswert liegt wohl im Millionenbereich

Was für eine Lieferung die Firma anstelle des Kokains eigentlich erwartet hatte, dazu wollte ein LKA-Sprecher dem NDR in Niedersachsen keine Auskunft geben, da dies den Angaben zufolge Rückschlüsse auf die Firma zulassen würde. Die Ermittler gehen davon aus, dass Schmuggler es versäumt hatten, die Drogen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, bevor sie bei der Firma eintrafen. Der Straßenverkaufswert des Kokains liegt nach Einschätzung des LKA im Millionenbereich.

