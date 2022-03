Stand: 10.03.2022 09:07 Uhr Landkreis Goslar sucht dringend Pflegefamilien für Kinder

Der Pflegekinderdienst im Landkreis Goslar sucht dringend Familien oder Einzelpersonen, die als Pflege- oder Bereitschaftspflegefamilien ein Kind oder junge Menschen vorübergehend oder dauerhaft bei sich aufnehmen möchten. Der Pflegekinderdienst des Landkreises betreut derzeit 280 Kinder. Zudem stehen Familien als Bereitschaftspflegestellen für kurzfristige Aufnahmen im Rahmen des Kinderschutzes bereit. Die Nachfrage sei steigend, es komme immer häufiger zu Engpässen bei der kurzfristigen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, teilte der Landkreis mit. Wer Interesse hat, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, kann sich per E-Mail an a.schulze@landkreis-goslar oder telefonisch unter (05321) 76 541 mit dem Landkreis in Verbindung setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2022 | 09:00 Uhr