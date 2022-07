Stand: 11.07.2022 16:29 Uhr Kollision mit Pkw: Motorradfahrer schwer verletzt

In der Nacht zu Montag ist in Wolfsburg auf der Dieselstraße Ecke Käthe-Paulus-Straße ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad auf der Dieselstraße in Richtung Vorsfelde unterwegs. Dort kam ihm eine 24-jährige Pkw-Fahrerin entgegen. Sie unterschätzte beim Linksabbiegen nach Polizeiangaben die Geschwindigkeit des Zweirades und kollidierte mit dem Motorrad des 18-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2022 | 17:30 Uhr