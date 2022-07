Stand: 16.07.2022 14:44 Uhr Königslutter: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L290

Bei einem Unfall auf der L290 ist am Freitagabend im Landkreis Helmstedt ein 62-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Mann zwischen Königslutter und Ochsendorf in einer Linkskurve einen Pkw überholt. Beim Wiedereinscheren auf der teilweise mit Rollsplitt versehenen Fahrbahn verlor er dann die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2022 | 15:00 Uhr