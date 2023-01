Knapp 1.300 Demonstrierende beteiligen sich an Warnstreik Stand: 26.01.2023 16:19 Uhr Ver.di hatte in Salzgitter, Peine und Göttingen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Rund 1.300 Beschäftigte aus dem Öffentlichen Dienst beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft am Warnstreik.

Auch in Nordost-Niedersachsen kam es nach Gewerkschaftsangaben vereinzelt zu Streiks. Unter anderem traten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas, Verwaltungen, Müllabfuhren, Stadtwerken, Bauhöfen und Jobcentern in den Ausstand. Anlass für die Warnstreiks ist das ergebnislos vertagte Treffen in den Tarifverhandlungen von Gewerkschaften und den Arbeitgebern im Öffentlichen Dienst am Dienstag, teilte ver.di mit. Ver.di fordert für 2,3 Millionen Beschäftigte 10,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat.

VIDEO: Nordweite Warnstreiks bei der Deutschen Post (21.01.2023) (1 Min)

Ver.di: Auch Jobcenter und Energieversorger von Warnstreiks betroffen

Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer im ver.di-Bezirk Südost-Niedersachsen, sprach von großer Entschlossenheit: "Bei unseren Kolleginnen und Kollegen geht es gerade um ganz viel - und das merkt man auch." Es werde ein rasches Angebot erwartet. Die Beschäftigten hätten im vergangenen Jahr 4,7 Prozent Reallohnverlust hinnehmen müssen, sagte Wertmüller weiter. Und auch in diesem Jahr bleibe die Belastung durch die Inflation hoch. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Februar statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 26.01.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie Tarifpolitik Gewerkschaften