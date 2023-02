Klimaklage gegen VW scheitert vor Landgericht Braunschweig Stand: 14.02.2023 12:48 Uhr Vier Umweltschützer sind mit ihrer Klage gegen VW vor dem Landgericht Braunschweig gescheitert. Sie hatten unter anderem einen schnelleren Abschied von Verbrennungsmotoren gefordert.

Außerdem sollte VW verpflichtet werden, die eigenen CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent verglichen mit 2018 zu reduzieren. Das Gericht lehnte das ab: Die Klage sei zwar zulässig gewesen, allerdings bewege sich VW im gesetzlichen Rahmen, sagte der Vorsitzende Richter Rolf Hansen am Dienstag. Die Kläger müssten die CO2-Emissionen des Autokonzerns daher dulden. Die von Greenpeace unterstützten Kläger hatten angekündigt, bei einer Ablehnung der Klage in Berufung gehen zu wollen. Die Organisation kündigte nach dem Urteil entsprechend weitere rechtliche Schritte an.

VIDEO: Klimaklage gegen VW: Konzern soll umweltfreundlicher werden (10.01.2023) (6 Min)

Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Grundlage

Die Kläger hatten sich auf ein Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 berufen. Sie gaben an, "in ihrem Eigentum, ihrer Gesundheit und ihrem Recht auf Erhalt treibhausgasbezogener Freiheit verletzt zu sein". Das Gericht hatte diese Argumentation frühzeitig angezweifelt. Grundrechte wie Eigentum, Gesundheit und Freiheit wirken unmittelbar nur zwischen Privatpersonen und dem Staat und nicht einem Unternehmen wie VW, hatte der Vorsitzende Richter bereits am ersten Prozesstag klargestellt.

