Stand: 05.03.2022 09:27 Uhr JVA Rosdorf: Geflohener Sexualstraftäter wieder in Gewahrsam

Der am Freitag bei einem Freigang geflohene Sicherungsverwahrte ist wieder in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf. Nach Angaben der Polizei hat er sich in der Nacht zu Sonnabend selbst bei der JVA gemeldet. Er war bei einem begleiteten Freigang im Göttinger Kaufhaus Carreé am Freitagmorgen geflüchtet. Der 41-jährige Mann ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in der JVA untergebracht.

