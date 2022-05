Ikone vor der Rückkehr: Die "Isetta" kommt als E-Auto wieder Stand: 06.05.2022 20:17 Uhr In Rosdorf bei Göttingen sollen bald E-Autos gebaut werden. Das Unternehmen "Akcurate" will dort in den nächsten Jahren bis zu 30.000 Kleinwagen produzieren, die der BMW "Isetta" sehr ähnlich sehen.

Die Rosdorfer Firma plant zunächst mit 5.000 Einheiten, die in Handarbeit entstehen sollen. Die Bauteile will das Unternehmen - wenn möglich - ebenfalls in Rosdorf herstellen lassen, um die Umweltbilanz zu verbessern. "Das geht von der Außenhaut des Fahrzeugs, Karosserie, Türen, die Sitze, das alles werden wir selbst machen", beschreibt Andreas Kirsch, Geschäftsführer von "Akcurate" das Vorhaben. Derzeit wird die Produktionsstätte aufgebaut.

Vier Räder und Platz für zwei

Die Technologie, mit der die Fahrzeuge hergestellt werden, stammt von dem Rosdorfer Unternehmen "Akcurate", das bisher Fräs- und Messmaschinen baute und auch als Automobilzulieferer für Elektroautos in Erscheinung trat. Der neue Isetta-ähnliche Elektroflitzer ist nur knapp 2,50 Meter lang und passt damit in fast jede Parklücke. Er besitzt eine Tür - die ganze Front lässt sich wie beim Original zum Einstieg aufklappen. Allerdings hat die neue "Knutschkugel" nicht wie damals drei, sondern jetzt vier Räder. Innen ist Platz für zwei Insassen. Der Preis für das neue Modell steht noch nicht fest. Später könnte, so sagen es die Hersteller, in Rosdorf auch ein Kleinbus gebaut werden.

