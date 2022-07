Holzminden: Heute erster Spatenstich für neues Duftmuseum Stand: 18.07.2022 10:38 Uhr Holzminden arbeitet weiter an seinem Ruf als Stadt der Düfte und Aromen. Am Nachmittag beginnen die Bauarbeiten für das lange umstrittene Duftmuseum.

Vier Jahre hat die Stadtgesellschaft über den Neubau diskutiert und gestritten, mehrfach stand das Projekt angesichts drastisch gestiegener Baukosten auf der Kippe. Inzwischen ist klar, dass das Land rund ein Viertel der geplanten Gesamtkosten von zehn Millionen Euro übernimmt. Ob das am Ende ausreichen wird, kann heute allerdings niemand sagen. Das Museum für Düfte und Aromen soll im Januar 2024 fertig sein. Betreiben soll es ein Förderverein, der noch gegründet werden muss.

VIDEO: Entlang der Grenze: Von Holzminden zum Dreiländerdreieck (21.08.2021) (5 Min)

Duftmuseum: Erlebniswelt auf drei Stockwerken geplant

Nach Angaben der Stadt, in der der weltgrößte Duft- und Geschmackstoff-Hersteller Symrise seinen Hauptsitz hat, wird eine Erlebniswelt rund um Düfte und Aromen entstehen. In dem dreistöckigen Gebäude sollen die Besucherinnen und Besucher in die Welt des Riechens und Schmeckens eintauchen können. Warum schmeckt Eiscreme nach Sommer? Warum beruhigt Lavendel und wie riecht und schmeckt der Mensch überhaupt? Diese und weitere Fragen sollen in der Erlebniswelt thematisiert werden.

Weitere Informationen Symrise steigert Umsatz und hebt Dividende an Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen aus Holzminden konnte auch seinen Gewinn erhöhen. (01.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2022 | 12:00 Uhr