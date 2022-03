Stand: 15.03.2022 14:38 Uhr Helmstedt: Corona-Inzidenz dreimal so hoch wie angenommen

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Helmstedt ist deutlich höher als die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen 399. Sie liegt nach Zahlen des Landkreises vom Dienstag bei etwa 1234, teilte Kreissprecher Andreas Jünemann dem NDR Niedersachsen mit. Das Gesundheitsamt komme mit der Eingabe der Daten ins System des Robert Koch Instituts nicht mehr hinterher. Derzeit seien rund 1000 bereits bestätigte Neuinfektionen im Kreis Helmstedt noch nicht dem RKI gemeldet worden, so Jünemann. Die Lage könnte sich in den kommenden Tagen sogar noch verschärfen, weil am Ende der Woche zehn Bundeswehrsoldaten abgezogen werden, die im Gesundheitsamt Helmstedt bei der Kontaktnachverfolgung geholfen haben. Nach der offiziell vom RKI ausgewiesenen Inzidenz von 399 hätte der Kreis Helmstedt die bundesweit zweitniedrigste Inzidenz.

