Stand: 01.08.2022 08:19 Uhr Helmstedt: 14-Jähriger bei Einbruch in Geschäft ertappt

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Helmstedt einen 14 Jahre alten Dieb ertappt. Ein Zeuge hatte gegen 2.20 Uhr eine verdächtige Person beobachtet, die sich an einem Fenster des Lebensmittelgeschäfts zu schaffen machte. Die Polizei schickte mehrere Funkstreifen zu dem Laden, Beamte umstellten das Geschäft. Dabei stellten sie Geräusche aus dem Innern fest. Der herbeigerufene Geschäftsinhaber öffnete der Polizei die Eingangstür und die Beamten durchsuchten die Innenräume. Dort entdeckten sie den 14-Jährigen, der Zigaretten zum Abtransport bereitgelegt hatte. Nach der Identitätsfeststellung kam er in die Obhut seiner Eltern. Die Polizei geht davon aus, dass eine zweite Person beim Eintreffen der Polizei geflüchtet ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.08.2022 | 06:30 Uhr