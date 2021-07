Harzer Wanderpass: Lieber selbst kaufen als selbst wandern? Stand: 08.07.2021 19:59 Uhr 222 Stempelstellen gibt es im Harz. Wer Wanderkaiser werden will, muss sie alle ablaufen und einen Stempel in seinen Wanderpass drucken. Faule können aber auch abgestempelte Pässe im Internet kaufen.

Eigentlich sollen die Harzer Wandernadeln und die vielen Stempelstellen dazu anregen, in der Natur wandern zu gehen, heißt es von den Organisatoren. Feste Regeln und Zeitvorgaben gibt es nicht. Die Orte mit den Stempeln befinden sich zum Beispiel in der Nähe von Waldgaststätten, rustikalen Schutzhütten und besonderen Aussichtspunkten. Markante Ziele sind auch Bergwerke, Burgruinen, der Brocken und die Rosstrappe in Thale (Sachsen-Anhalt). Einen abgestempelten Pass zu besitzen, hat offenbar seinen Reiz - auch für Nicht-Wanderer. Denn auf einer Internet-Auktionsplattform werden sie angeboten: 71 Stempel im Pass reichen für den Titel "Wanderkönig" - zu haben für rund 60 Euro.

Mit dem Auto zur Stempelstelle?

Normalerweise steht der Name des Besitzers oder der Wanderin im Pass. Da die Pässe aber auch oft verschenkt würden, gebe es auch Blanko-Exemplare, heißt es. Es soll Fälle geben, bei denen Stempel-Aspiranten die einzelnen Punkte mit dem Auto anfahren, stempeln und dann weiterfahren. Damit das nicht mehr so oft passiert, gibt es mittlerweile aber nur noch fünf Standorte, die mit dem Auto zu erreichen sind.

Unverständnis bei "echten" Wanderern

Hanna Busch ist selbst Wanderkaiserin. Sie hat sich den Titel gemeinsam mit ihrer Hündin in nur 50 Tagen erwandert. "Wir hatten dabei so unfassbar viel Spaß, Die Tatsache, dass Menschen diese Stempel jetzt erkaufen, macht mich einfach sehr traurig und zwar für diese Menschen." Denn sie würden die Momente verpassen, es selbst zu erleben.

