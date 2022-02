Stand: 04.02.2022 19:02 Uhr Halbleitermangel: VW will ab Ostern Nachtschichten streichen

Wegen der anhaltenden Lieferkrise bei Mikrochips und weiteren wichtigen Elektronik-Bauteilen streicht Volkswagen voraussichtlich fast alle Nachtschichten in seinem Stammwerk. Darüber hat das Unternehmen heute den Betriebsrat informiert, wie das Gremium mitteilte. Ab Ostern wäre dann annähernd die Hälfte der 13.000 Mitarbeiter in der Produktion in Wolfsburg betroffen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo forderte einen Teil-Ausgleich für Einkommenseinbußen. Zuschläge und Nachtschichten seien für viele Beschäftigte und deren Familien Teil der monatlichen Kalkulation.

VIDEO: Chip-Krise gefährdet Produktionspläne von VW (1 Min)

