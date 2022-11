Güterzugunfall bei Gifhorn: Feuerwehr pumpt Propangas ab Stand: 21.11.2022 07:36 Uhr Nach dem Zugunfall bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) hat die Feuerwehr gestern mit dem Abpumpen des explosiven Propangases begonnen. Der erste Versuch musste am Sonnabend gestoppt werden.

Das Abpumpen des Gases aus den vier Kesselwaggons werde Tage beanspruchen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Und ob dies dann vollständig gelingen kann, ist unklar. Bei einem Teil der umgekippten Waggons sind die Anschlüsse zum Abpumpen nicht erreichbar. Daher sei zuletzt der Plan gewesen, den restlichen Inhalt kontrolliert abzubrennen. Da das ebenfalls mehrere Tage dauern könnte, werde auch geprüft, ob die halb leeren Waggons nicht mithilfe von Hebekissen und Kränen wieder aufgerichtet werden können. Von der Flughafen-Feuerwehr aus Hannover wurde dazu ein entsprechendes Kissen angefordert. Für das Abpumpen eines Waggons mit Spezialpumpen hatten die Einsatzkräfte zunächst eine Dauer von 20 Stunden veranschlagt.

Windstille hält Bergungsarbeiten auf

Am Samstagabend mussten die Einsatzkräfte die Arbeiten unterbrechen. Sie hatten eine erhöhte Gaskonzentration gemessen. Als Grund gaben sie die Windstille an. Das ausströmende Gas verflüchtige sich daher nicht so gut wie in den Vortagen, so ein Feuerwehrsprecher am Sonnabend. Dies könne ein explosives, gefährliches Luft-Gas-Gemisch ergeben. Der Sicherheitsradius um die Unfallstelle wurde in der Folge auf 400 Meter erhöht. Beide beschädigte Kesselwagen haben laut Bundespolizei jeweils 50 Tonnen Gas geladen. Um das Abpumpen möglich zu machen, setzt die Feuerwehr nun auf künstlichen Wind. Dazu wurden vier explosionsgeschützte Lüfter aufgestellt. Sie sollen im Fall von Windstille die Gaskonzentration an der Unfallstelle reduzieren. Jeder an der Einsatzstelle trage ein Gas-Messgerät, hieß es. Drei kleine Wasserwerfer stehen laut Feuerwehr für Notfälle bereit.

Waggons und Lok sollen per Kran geborgen werden

Ob Abpumpen oder anschließendes kontrolliertes Abbrennen des Gases - im Anschluss stehen aufwendige Aufräumarbeiten an: Vier mit Propangas gefüllte Kesselwagen blockieren weiterhin das Gleisbett. Zwei davon liegen auf der Seite. Außerdem müssen ein leerer Waggon und eine Lok per Kran heraus gehievt werden. Damit die entsprechenden Fahrzeuge überhaupt an den Unfallort gebracht werden können, wurden die verschlammten Feldwege entlang der Gleise befestigt. Die Deutsche Bahn hatte dafür mit mehreren Lkw 500 Tonnen Schotter anliefern lassen. Die intakt gebliebenen Waggons des ersten Zuges wurden am Freitag aus der Gefahrenzone gezogen.

Massive Schäden an Oberleitung und Gleisbett

Bis auf der Bahnstrecke wieder Züge fahren können, müssen zudem noch die unmittelbaren Folgen des Unglücks beseitigt werden. Die Bahn geht von großen Schäden an Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik sowie am Gleisbett aus. Mit den Reparaturen könne begonnen werden, wenn die Unfallstelle geräumt ist, so eine Bahnsprecherin. Die wichtige Bahnstrecke Berlin-Hannover bleibt daher noch bis mindestens Ende November gesperrt - weswegen Bahnreisende entsprechend lange mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen müssen.

Bundespolizei ermittelt zur Unglücksursache

Das Unglück hatte sich am frühen Donnerstagmorgen ereignet. Ein Güterzug hatte zwischen Leiferde und Dalldorf an einem Signal gehalten, ein folgender Güterzug mit 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen war auf den Zug aufgefahren. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer des zweiten Zuges blieb den Angaben zufolge abgesehen von einem leichten Schock unverletzt. Was den Zusammenstoß der Güterzüge ausgelöst hatte, steht nach Angaben der Bundespolizei nicht fest. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

