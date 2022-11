Güterzüge kollidieren bei Gifhorn: Bahnstrecke länger gesperrt Stand: 17.11.2022 10:52 Uhr Bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) sind am frühen Morgen zwei Güterzüge zusammengestoßen. Aus zwei Tankwagen tritt hochexplosives Propangas aus. Die Bahnstrecke Berlin-Hannover bleibt wohl länger gesperrt.

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen waren die beiden Güterzüge gegen halb vier auf der Schnellstrecke Berlin-Hannover kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Leiferde und Dalldorf. Ein Güterzug habe an einem Haltesignal gestoppt, dann sei ein dahinterfahrender Güterzug aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Infolge der Kollision wurde die Lok stark beschädigt und aus den Gleisen gehoben. Der 45 Jahre alte Lokführer des aufgefahrenen Zuges wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Den Angaben zufolge waren die 25 Kesselwagen des aufgefahrenen Güterzugs mit Propangas beladen. Zwei Kesselwagen kippten bei der Kollision um, zwei weitere entgleisten. An zwei Tankwagen entstanden Lecks aus denen Gas entweicht. Wie viel, ist unklar. Das Gas müsse zunächst vollständig entweichen, erklärte ein Bundespolizeisprecher am Vormittag. Die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen dürften daher mindestens einen Tag dauern, kündigte er an. Bundespolizei, Feuerwehr und Notfallmanager der DB AG seien vor Ort. Bei dem Unfall wurden zudem mehrere Hundert Meter Oberleitung heruntergerissen. Der Strom wurde abgestellt, der Unfallort weiträumig abgesperrt.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Der Gasaustritt sorgt für eine komplexe Einsatzgestaltung: Retter können nur mit schwerem Atemschutz an die Unfallstelle. Zudem konnte die mobile Einsatzleitstelle nicht direkt am Unglücksort aufgebaut werden, sondern nur mit größerem Abstand am Bahnhof in Leiferde, hieß es. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, da die Unfallstelle mitten in einem Wald liege, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Unglück hat erhebliche Folgen für den Bahnverkehr - und zwar für Regional- und Fernzüge. Die Bahnstrecke Berlin-Hannover ist in beide Richtungen gesperrt worden. Mehrere ICE- und IC-Verbindungen müssen umgeleitet werden oder fallen aus. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren, empfiehlt die Deutsche Bahn.

Folgende Fern-Verbindungen fallen aus:

Züge der ICE-Linie 9 (Berlin - Bonn)

Einzelzüge der ICE/IC-Linie 24 (Hamburg - Hannover - Berlin / Berlin - Frankfurt/Süddeutschland)

Einzelzüge der IC-Linie 26 (Berlin - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda - Frankfurt/Süddeutschland)

Züge der IC-Linie 32 (Berlin - Hannover - Dortmund - Köln - Mannheim - Stuttgart - Ulm)

Züge der IC-Linie 56 (Dresden - Leipzig - Magdeburg - Hannover - Bremen - Emden - Norddeich Mole)

Auf folgenden Fernlinien kommt es zu Teilausfällen:

Züge der IC-Linie 14 (Ostseebad Binz - Berlin - Hannover - Dortmund - Köln) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Köln Hbf aus

Züge der IC-Linie 55 (Köln - Dortmund - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden) fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus

Züge der IC-Linie 77 (Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam Centraal) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Hannover Hbf aus

Auf weiteren Verbindungen kommt es zu Umleitungen und Verspätungen.

Auch der regionale Bahnverkehr ist betroffen: Der private Betreiber Enno teilte mit, dass auf der Strecke Hannover-Wolfsburg ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Teilabschnitt zwischen Wolfsburg und Lehrte noch tagelang gesperrt sein wird.

