Grundschule nach Holocaust-Überlebendem Sally Perel benannt Stand: 22.04.2022 07:33 Uhr Historischer Tag für eine Stadt und seinen berühmten Sohn: Die Grundschule in Peine, in der der Holocaust-Überlebende Sally Perel Lesen und Schreiben gelernt hat, ist nach ihm benannt worden.

Rund 230 Schülerinnen und Schüler feierten am Freitag den neuen Schulnamen: VGS Wallschule Sally Perel Peine. Perel selbst, der einen Tag zuvor 97 Jahre alt wurde, konnte nach einer Operation aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst nach Peine kommen. Aus seinem Wohnort in Israel meldete sich der neue Namensgeber aber trotzdem zu Wort. In einer aufgezeichneten Botschaft ermunterte er die Schülerinnen und Schüler, gegenüber aufkeimendem Neonazismus, Rassismus und Fremdenhass nicht gleichgültig zu bleiben: "Ich möchte, dass ihr alle glücklich zusammenlebt, auch wenn viele Schüler mit verschiedenen Muttersprachen hierher kamen", sagte Perel. Die Schüler der VGS stammen aus insgesamt 21 Nationen. Eine Gemeinsamkeit: Auch Perels Eltern wanderten einst aus Polen ein.

Perels Botschaft verewigt auf der Eingangstür

Der 97-jährige Sally Perel wurde in Peine als Salomon Perel geboren und hat als Jugendlicher den Holocaust in Braunschweig überlebt - unter falscher Identität. Bekannt geworden ist er mit seinem Buch "Hitlerjunge Salomon". Seit Jahrzehnten trifft Perel Schülerinnen und Schüler und setzt sich für Frieden und Toleranz ein. Beim Festakt am Freitag in der neuen Wallschule Sally Perel sangen die Schülerinnen und Schüler in einem riesigen Chor. Auch eine Stele mit dem neuen Schulnamen wurde bei dem Festakt enthüllt. "Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Wir haben lange darauf hingearbeitet", sagte Schulleiterin Diana Eichler. Sollten die Schüler Perels Wunsch vom friedlichen Zusammenleben mit in ihre Zukunft nehmen, sei schon viel geschafft. Künftig soll eine weitere Botschaft Sally Perels an der historischen Eingangstür der Schule hängen: "Ihr seid nicht verantwortlich. Aber ihr seid verantwortlich dafür, dass es nie wieder passiert."

