Goslar: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße 6 Stand: 25.03.2022 21:02 Uhr Am Freitag ist es auf der Bundesstraße 6 bei Goslar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto und ein Lastwagen stießen zusammen, im Zuge der Kollision wurden zwei Motorradfahrer verletzt.

Gegen 16 Uhr waren auf der Bundesstraße 6 in Richtung ein Pkw-Fahrer und ein Lastwagenfahrer kollidiert. Das Auto geriet durch den Aufprall in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei Motorradfahrern zusammen. Die Biker wurden in den Graben geschleudert, der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auch der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen, der Auflieger des Wagens kippte um.

Drei Menschen schwer verletzt

Sowohl die beiden Motorradfahrer als auch der Fahrer des Autos wurden bei dem Unfall laut laut einem Sprecher der Feuerwehr Goslar "schwerst verletzt". Drei Rettungshubschrauber brachten die drei Personen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde während den Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

