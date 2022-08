Goslar: Bundesminister Wissing kommt zu Verkehrsgerichtstag Stand: 18.08.2022 08:13 Uhr Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar wird heute Bundesverkehrsminister Wissing erwartet. Themen der Arbeitskreise sind unter anderem Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr und Fahrverbote für Radfahrer.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will in einem Vortrag über Herausforderungen der Verkehrspolitik referieren. Zudem kommen erstmals die sieben Arbeitskreise zusammen, in denen Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über verschiedene Themen zu Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit sprechen. In den Diskussionen geht es unter anderen um die Frage, ob der THC-Grenzwert angehoben werden sollte. Weitere Themen sind etwa Radverkehrssicherheit, Alternativen zu Bußgeldern und Haftungsfragen bei E-Scootern.

Experten-Treffen wurde verschoben

Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. In diesem Jahr war das Treffen wegen der Corona-Pandemie von Januar auf August verschoben worden.

