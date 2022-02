Stand: 16.02.2022 09:35 Uhr Göttinger Kfz-Stelle schließt wegen Coronainfektionen

Die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Göttingen schließt bis zum kommenden Freitag. Grund sind zu viele coronabedingte Personalausfälle bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Behörde. Vereinbarte Termine mussten abgesagt werden. Die Stadt Göttingen betonte, dass schon frühzeitig Konzepte entwickelt wurden, um den Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten. Doch in den behördlichen Bereichen, bei denen die Verwaltungsmitarbeiter Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern hätten, etwa in der Zulassungsstelle oder der Meldehalle, ließen sich Corona-Infektionen offenbar nicht vermeiden. Auch in der Meldehalle gab es nach NDR nformationen bereits Terminabsagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.02.2022 | 09:30 Uhr