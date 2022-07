Stand: 21.07.2022 08:53 Uhr Göttingen: Sartorius verzeichnet 29 Prozent mehr Gewinn

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius in Göttingen bleibt auf Wachstumskurs. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg in den ersten sechs Monaten auch dank Übernahmen im Jahresvergleich um knapp 27 Prozent auf rund 2,06 Milliarden Euro. Auch der Auftragseingang blieb hoch und lag im ersten Halbjahr mit knapp 2,17 Milliarden Euro nur leicht unter dem Wert des Vorjahres, das dank Corona von hoher Nachfrage geprägt war. Das bereinigte Betriebsergebnis zog im ersten Halbjahr auf 697,5 Millionen Euro nach 555,3 Millionen im Vorjahr an. Der bereinigte Gewinn unter dem Strich erreichte 334 Millionen Euro - knapp 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Sartorius bestätigte die Jahresziele. Konzernchef Joachim Kreuzburg verwies allerdings auf die großen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die für angespannte Lieferketten sorgten. Damit seien auch Prognosen weiterhin sehr unsicher.

