Stand: 29.08.2022 17:26 Uhr Göttingen: 59-Jähriger fällt von Balkon und stirbt

Ein 59 Jahre alter Mann ist in Göttingen von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zahlreiche Anwohner wurden demnach am späten Sonntagabend auf den in die Tiefe gestürzten Mann aufmerksam und riefen den Rettungsdienst. Der 59-Jährige sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Nach ersten Ermittlungen habe sich der Mann gegen 22 Uhr außerhalb der Balkonbrüstung bewegt und dabei den Halt verloren. Warum er dort kletterte, werde noch ermittelt. "Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand jedoch ausgeschlossen werden", teilte die Polizei weiter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.08.2022 | 06:30 Uhr