Gewalttat bei Westermann: Mann tötet Pförtnerin Stand: 19.04.2022 13:25 Uhr Ein Mann hat am Wochenende eine Pförtnerin des Braunschweiger Westermann Verlags getötet. Der Mann stach am Samstagnachmittag auf sein 53-jähriges Opfer ein.

Mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe hatte die Polizei zunächst nur wenig Informationen über die Tat und die Beteiligten bekannt gegeben. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft nun Einzelheiten öffentlich gemacht. Demnach hat ein offenbar geistig verwirrter Mann die Pförtnerin getötet. Der 43-jährige stach mehrfach auf die 53-jährige ein und verletzte sie tödlich. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch am Tatort fest.

Mutmaßlicher Täter soll psychiatrisch untersucht werden

Mittlerweile sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er soll in den kommenden Tagen psychiatrisch untersucht werden. Ob sich Täter und Opfer kannten, sei nicht bekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Zusammenhang mit einem Messerangriff in einer Braunschweiger Diskothek in der Innenstadt am Karfreitag schließen die Ermittler aus.

