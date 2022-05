Stand: 11.05.2022 13:29 Uhr Gestohlene E-Bikes bei Kontrolle in Wolfsburg aufgetaucht

Die Polizei in Wolfsburg ermittelt wegen Hehlerei gegen einen 23-Jährigen. Der Mann war am Dienstag auf einem E-Bike angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm benutzte Pedelec im Dezember in Fallersleben gestohlen worden war. Der 23-jährige konnte sich nicht ausweisen, deshalb begleiteten ihn die Beamten nach Hause. Dort fanden sie ein weiteres gestohlen gemeldetes Pedelec. Den Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Hehlerei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.05.2022 | 13:30 Uhr