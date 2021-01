Gegen Andrang: Landkreis Goslar bremst Ski-Touristen im Harz Stand: 06.01.2021 21:44 Uhr Mit einem Verbot von Wintersportgeräten wie Skiern und Schlitten an Wochenenden und Feiertagen sowie schärferen Kontrollen hat der Landkreis Goslar auf das hohe Besucheraufkommen reagiert.

Die Kontrolleure würden die Einhaltung der Regeln besonders im Gebiet von Torfhaus sowie an den Rodelhängen rund um Braunlage überwachen, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Zudem stellt die neue Allgemeinverfügung des Landkreises strengere Regeln für die Verkaufsstellen auf, die Speisen und Getränke anbieten.

Landrat: Lage ausgesprochen ernst

Die Lage sei weiterhin ausgesprochen ernst, sagte Goslars Landrat Thomas Brych (SPD). Er rief erneut dazu auf, keine Tagesausflüge in den Harz zu machen. "Bilder wie vom vergangenen Wochenende will ich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage nicht noch einmal sehen", so Brych.

Sperrung der B4 als weitere Option

Kommunen, Polizei, der Harzer Tourismusverband und die Kreisverwaltung Goslar hatten bei einem Runden Tisch am Dienstag entsprechende Maßnahmen vereinbart. Zudem sollen Zufahrtsstraßen wie die B4 bei einem erneuten Besucheransturm künftig frühzeitig gesperrt werden. Außerdem sollen Falschparker künftig rigoros abgeschleppt werden.

Videos 1 Min Zu viel Verkehr im Harz: Parkplätze voll, Straßen dicht Noch immer strömen Ausflügler in den Oberharz. Schneefall verschärft die Situation: Die B4 ist teilweise gesperrt. (03.01.2021) 1 Min

Mehr Polizei - kein Verleih mehr von Skiern und Schlitten

Die Polizeipräsenz in der Region soll zudem massiv erhöht werden. Dazu sollen Angehörige der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden. Sie sollen auch die Mitarbeiter der Ordnungsdienste unterstützen, um die Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht durchzusetzen.

Corona-Verstöße und Verkehrsprobleme

In den vergangenen Tagen gab es auf Parkplätzen und am Rande von Rodelhängen zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Polizei und Tourismusverband appellierten wiederholt, gar nicht erst in den Harz zu kommen. Aufgrund des starken Schneefalls und des großen Andrangs war es etwa am Sonntag zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Polizei sperrte die Landesstraße 504 zwischen Altenau und Torfhaus, die B4 war wegen Schnee und Eisglätte zeitweise ebenfalls dicht.

