Stand: 02.06.2022 20:57 Uhr "G" ist jetzt nicht mehr wie Gustav, sondern wie Goslar

G wie Goslar. So heißt es jetzt offiziell. Denn seit dem 1. Juni gilt die neue Buchstabiertafel, Namen wie Anton, Berta, Dora, Emil und so weiter haben ausgedient. Stattdessen gelten Städtenamen: Und unter dem Buchstaben G findet man Goslar. Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) freut sich über das unerwartete Geschenk zum 1.100-jährigen Stadtgeburtstag. Der Verein Deutsches Institut für Normung hatte sich für Goslar entschieden, weil die Stadt gut ins Profil passe, so Eberhard Rüssing. Der Name sei kurz und Goslar bundesweit bekannt. Außerdem ist Goslar als einzige Stadt aus Niedersachsen dabei. Hannover hatte gegenüber Hamburg das Nachsehen.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version dieses Artikels schrieben wir "'G' ist jetzt nicht mehr wie Günther, sondern wie Goslar". Das ist natürlich falsch, richtig war - zumindest bis zum 31. Mai - : "G" wie Gustav. Wir haben die Stelle entsprechend korrigiert.

