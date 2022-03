Stand: 04.03.2022 09:27 Uhr Fünf Menschen bei Unfall im Landkreis Peine schwer verletzt

Bei einem Wildunfall in Wendeburg im Landkreis Peine ist am Donnerstagabend eine Familie schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Vater die Kontrolle über sein Auto verloren, weil vermutlich ein Tier plötzlich über die Straße gelaufen war. Das Auto mit dem Mann, seiner Frau und drei Kindern prallte zwischen Bortfeld und Wendeburg gegen einen Baum. Alle Insassen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

VIDEO: Landkreis Peine: Familie bei Wildunfall schwer verletzt (1 Min)

