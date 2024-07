Stand: 03.07.2024 08:48 Uhr Frau in Peine von Zug erfasst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Peine sucht nach einem tödlichen Bahnunfall Hinweise auf die Identität der Verstorbenen. Den Angaben zufolge hatte sich eine unbekannte Frau am Sonntag, den 30. Juni, mit einem Damenfahrrad zum Bahnübergang in Peine, Uhlenkamp/Rosenthal-Vöhrum, begeben. Im Bereich des Gleisbettes wurde sie von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei geht aktuell von einem Suizid aus. Die Frau war laut Polizei 30 bis 50 Jahre alt. Sie wird als klein und schlank beschrieben, mit kurzen dunklen Haaren und einer Brille. Bekleidet war sie mit einer mintgrünen Regenjacke, schwarzer Jeanshose, einem grünen T-Shirt und schwarzen Sneakers. Auf dem linken Unterarm hatte die Frau ein Tattoo, ein Blumenmotiv mit dem Datum "06.06.2023". Auf dem rechten Schulterblatt trug sie eine Echse als Tattoo-Motiv und an einem Finger einen glänzenden Ring mit Steinen. Die Polizei bittet Angehörige oder Personen, die Angaben zur Identität der Frau machen können, sich unter der Telefonnummer (05171) 999-0 zu melden.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben.

Weitere Informationen Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Viele Menschen haben ein offenes Ohr für Ihre Probleme. Hier finden Sie Links und Telefonnummern. mehr

