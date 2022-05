Stand: 17.05.2022 13:04 Uhr Frau aus Peine stirbt nach Tauchgang in der Ostsee

Eine 34 Jahre alte Frau aus Peine ist am Sonnabend nach einem Tauchgang in der Ostsee gestorben. Laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Lübeck ereignete sich das Unglück rund neun Kilometer östlich von Fehmarn. Die 34-Jährige aus dem Landkreis Peine war mit einer Gruppe von vier Tauchern unter Wasser. Nach dem Auftauchen mussten Helfer die Frau aus bislang unbekannten Gründen reanimieren. Die erfahrene Taucherin starb später auf dem DGzRS-Seenotkreuzer "Bremen" auf dem Weg zum Hafen Burgstaaken auf Fehmarn. Die Leiche der Frau soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft rechtsmedizinisch untersucht werden. Ermittler stellten das Tauchgerät zur Überprüfung sicher.

