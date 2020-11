Stand: 05.11.2020 20:59 Uhr Feuer in Salzgitter: Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Salzgitter: Am Donnerstag sind rund 60 Einsatzkräfte zu einem Brand auf dem Gelände der Salzgitter AG gerufen worden. Auf einem Freigelände hatten mehrere Kubikmeter Metallschrott Feuer gefangen, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde nach Auskunft der Feuerwehr niemand. Die Ursache für das Feuer war am Abend unklar. Anwohner wurden zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen halten.

VIDEO: Feuer bei Salzgitter AG: Rauchwolke kilometerweit zu sehen (1 Min)

