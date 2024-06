Stand: 14.06.2024 13:25 Uhr Vorerst keine Regionalzüge zwischen Wolfsburg und Magdeburg

Auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Magdeburg sind derzeit keine Bahnen der Linien RE 6 und RB 36 mehr unterwegs. Das teilte die Betreiberfirma Abellio am Freitag mit. Demnach müssen die Gleise an einem Bahnübergang in Meitzendorf (Landkreis Börde) in Sachsen-Anhalt nach einem Unfall erneuert werden. Fahrgäste zwischen Magdeburg und Wolfsburg können laut Unternehmen auf den Fernverkehr oder alternative Verbindungen über Braunschweig oder Stendal ausweichen. Noch ist unklar, wie lange die Bauarbeiten dauern.

