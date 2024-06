Käfer-Sonderedition "Samtroter" feiert 40. Jubiläum in Einbeck Stand: 13.06.2024 14:24 Uhr Der "Samtrote" ist eine Sonderedition des VW Käfers. In Einbeck treffen sich nun Liebhaber des Käfers, um den 40. Geburtstag dieses Modells zu feiern. Auch die VW-Designerin Liljequist steht im Fokus.

Am Samstag werden mindestens 50 Jubiläums-Käfer in Einbeck (Landkreis Nordheim) erwartet. Die Veranstalter rechnen mit einem "spektakulären Bild", wenn so viele rote Käfer zusammenkommen. Vor 40 Jahren, im Juni 1984, hatte Volkswagen 3.000 Modelle des "Samtroten" auf den Markt gebracht - davon gibt es nach Schätzung der Veranstalter des Treffens heute weltweit nur noch höchstens ein paar hundert. Das Erkennungsmerkmal der Sonderedition des Käfers ist neben der Farbe auch der Rallyestreifen, der an der Seite zu einem Blumenmuster wird. Von innen haben die "Samtroten" ein blau-rotes Muster.

Beim Jubiläumstreffen geht es unter anderem auch um die Designerin des Samtroten Käfers: Gunhild Liljequist. Verstorben im Jahr 2022 verstarb, hatte sie zuvor noch an einem Treffen der "Samtroten" teilgenommen. Auf dem Programm steht daher auch ein Film mit Interviews mit Liljequist über ihre Zeit bei VW und ihre Arbeit an den Sondermodellen. Außerdem wird die Autorin des Films, Jeanette Nentwig, aus dem autobiografischen Roman der VW-Designerin lesen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist das Oldtimermuseum "PS.Speicher" in Einbeck.

